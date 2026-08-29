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El 30 de julioth de 2026, más de 70.000 personas se trasladaron desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta, un enclave en el norte de África con solo 84.000 habitantes.

Todas las fuentes se localizaron mediante búsquedas en Twitter. No suponen ningún respaldo, solo se usaron para los vídeos. Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

La mayoría de ellos regresó a Marruecos.

Fuentes: 1, 2

Pero semanas después, miles seguían allí.

Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Esto es extraño. ¿Cómo ocurre una invasión de tales proporciones tan rápido? ¿Por qué? ¿Por qué se desinfla sin consecuencias aparentes a largo plazo? ¿O sí las hay? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién tenía algo que ganar con ello? ¿Marruecos? ¿Cómo sabemos la verdad? ¿Cambiará esto algo entre España y Marruecos, o en toda la UE? Eso es lo que vamos a analizar hoy.

La invasión

Este es el Estrecho de Gibraltar:

Así es como se ve la frontera sobre el terreno:

La de arriba era la anterior, pero la uso porque da una buena idea de cómo es de cerca. La de abajo muestra uno de los nuevos diseños, que reemplaza el alambre de espino con otras medidas menos agresivas pero más eficaces. Miden más de 10 m de altura (30 pies). Fuente , fuente .

La seguridad fronteriza existe debido a la entrada de inmigrantes en España desde Marruecos durante décadas, porque el PIB per cápita español es 6 veces mayor que el de Marruecos, y el 25% de los hombres marroquíes de entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja. Como resultado, España ha tenido que crear obstáculos, y ahora, pocos pueden pasar. Así que el 30 de julioth, miles de inmigrantes intentaron cruzar la frontera… nadando.

Pero no simplemente se les ocurrió esta idea de la nada. Llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo: esa frontera no es realmente tan infranqueable.

Espigón del Tarajal, que marca la frontera marítima entre España y Marruecos

La razón por la que los inmigrantes no aprovechaban esto más a menudo es porque, cuando lo hacían, eran devueltos en caliente a Marruecos.

Hasta el mes pasado, cuando el Tribunal Supremo español especificó que los inmigrantes que llegaran a nado a España no serían devueltos en caliente. Espera, ¿qué?

Las devoluciones en caliente se venían produciendo desde hacía mucho tiempo, pero las ONG se opusieron a ellas porque algunos inmigrantes podían ser solicitantes de asilo, o menores, o su devolución podía ponerlos en peligro, y exigieron que se evaluara cada caso adecuadamente. Siguió una batalla legal entre ellas y España durante años, hasta la reciente sentencia del Tribunal Supremo español que determinó que las devoluciones en caliente eran legal para los que saltan la valla.

Para los que saltan la valla.

No para los que llegan nadando.

En 2024, un argelino intentó llegar nadando a España desde Marruecos. Fue interceptado y devuelto en caliente a Marruecos. Unos abogados españoles usaron esto para recurrir, y el Tribunal Supremo les dio la razón el 29 de junio de 2026: No intentó saltar la valla, por lo que las devoluciones en caliente no se aplican en su caso.

La semana anterior al 30 de julioth, 1500 inmigrantes ya habían bordeado la valla nadando, unos 200 al día. El asunto cobró fuerza en las redes sociales:

La mayoría de los inmigrantes, al no estar familiarizados con la jurisprudencia española, interpretaron esto como que si llegas nadando a España, no te van a deportar.

Tenían motivos para creerlo, ya que el actual Gobierno del Partido Socialista Obrero Español regularizó a más de un millón de inmigrantes en situación irregular en España, y existen varias excepciones a las devoluciones en caliente.

Por eso 22 líderes de países de la UE acusaron a España de fomentar este tipo de comportamientos:

«Tenemos el deber de disuadir de manera eficaz y combatir sin descanso la migración ilegal, coordinando nuestra actuación, reforzando nuestras fronteras exteriores y abordando todas las políticas que puedan actuar como efecto llamada, como la regularización de un número muy elevado de migrantes irregulares.» Fuente .

En cualquier caso, el mensaje de que los inmigrantes podían entrar libremente en España empezó a difundirse el 30 de julioth.

El mensaje decía: «El Tribunal Supremo español: no habrá expulsión inmediata de los migrantes que lleguen a Ceuta y Melilla nadando.»

Este sitio web analizó las publicaciones y encontró numerosas cuentas repitiendo ese mismo mensaje en cuestión de minutos, lo que sugiere coordinación. Una de las cuentas que repitió el mensaje fue la de Youssef Belhaissi, presentador de Al Aoula, la televisión pública estatal de Marruecos, con 1,3 millones de seguidores en Facebook. Según The New York Times, también es portavoz de la Delegación Interministerial de Derechos Humanos de Marruecos, un organismo del Gobierno marroquí en Rabat, sin lugar a dudas.

Durante días, el servicio secreto español advirtió de que algo se estaba gestando en Ceuta, y el 29 de julioth, advirtió que unas 180.000 personas se estaban preparando para entrar en Ceuta. En menos de 24 horas, entre 60.000 y 80.000 personas entraron en masa. Cerca de 100 murieron, la mayoría ahogadas o pisoteadas.

Una vez dentro, el sistema habitual se vio tan desbordado que no pudo procesar a los inmigrantes. Estos se dedicaron a saquear supermercados en busca de comida y a acampar donde pudieron. Allí hubo denuncias de violaciones grupales de niñas migrantes menores de edad, diarias agresiones sexuales,agresiones físicas, narcotráfico, allanamientos de morada, robos, peleas, hurtos, incendios de coches… La policía está ahora en las escuelas, el ejército está siendo atacado, y está pidiendo autorización para usar la fuerza proporcional.

Finalmente, sin comida, refugio seguro ni esperanza de ser admitidos en España, la mayoría regresó a Marruecos o fue devuelta. Quedan unos 5.000. De ellos, cerca de la mitad son menores, que no pueden ser devueltos de manera inmediata según la ley española, aunque Marruecos, la UE y Ceuta quieren que sean devueltos. Mientras tanto, el Gobierno español quiere enviar ahora a 500 de ellos a la Península, lejos de sus familias…

Desde entonces, el Gobierno español ha estado «extendiendo la valla» 500 metros mar adentro para poder alegar técnicamente que se trata de una valla, y que así los inmigrantes que lleguen nadando también sean considerados escaladores de la valla.

Esta es su valla:

Sin embargo, los 5.000 inmigrantes que llevan más de un mes deambulando por las calles están causando estragos. Los residentes están tan cansadosestán manifestándose todo el tiempo, incluso de noche.

Así que esa es la situación migratoria. Pero, ¿quién la provocó? Si fue un movimiento espontáneo desencadenado por las redes sociales… ¿por qué ocurre esto?

¿Quién está detrás de esto?

Muchas entrevistas con inmigrantes confirman que la mayoría decidió ir a Ceuta porque leyó en internet que la frontera estaba abierta. Pero, ¿basta un mensaje viral para semejante movimiento?

Fuentes: 1, 2, 3

Hay muchos vídeos que muestran camiones cargados de migrantes dirigiéndose a la frontera, y muchos muestran a las autoridades marroquíes presenciándolo y diciéndoles que avancen. ¿Quién pagó estos camiones?

El gobierno español culpó a los traficantes el día de la invasión, pero ¿cómo podrían sacar dinero de decenas de miles de inmigrantes entrando en tropel? No hay forma de sacar provecho de eso. Y si lo hubieran logrado, habrían perdido a estos clientes. Lo que es más importante, llegar a Ceuta no les sirve de nada; necesitan llegar a la España peninsular para tener alguna oportunidad. Las autoridades españolas investigarán esto, pero por ahora no hay mucho de dónde tirar.

Hay varios informes de que las fuerzas marroquíes se retiraron durante el incidente, que ocurrió el Día del Trono, el aniversario de la ascensión al trono del actual rey de Marruecos. Los sindicatos de la policía española han acusado al gobierno de Marruecos de estar involucrado, y la Guardia Civil (otro cuerpo policial) asegura que identificó a agentes de la inteligencia marroquí entre los inmigrantes. En 2021, otra oleada de inmigrantes fue provocada por la retirada de las fuerzas marroquíes. Cuando las fuerzas marroquíes decidieron reforzar su autoridad en la zona, pudieron detenerque se produjeran más cruces.

¿Por qué harían eso?

Territorios españoles en África

Así es como se veían en 1950:

España renunció a la mayoría de ellos, salvo las Islas Canarias y varios puntos en la costa norte de Marruecos, en el proceso de descolonización que siguieron muchos otros países europeos tras la Segunda Guerra Mundial.

Aquí tienes un resumen histórico de cada uno:

A través de este . ChatGPT tradujo la imagen (qué locura, ¿no?), y revisé todo para asegurarme de que correspondiera con el original.

Pero hay algo que hace a Ceuta bastante distinta de cualquier otro territorio español en África:

Ceuta permite a España controlar el estrecho de Gibraltar y sus aguas marítimas. Según el derecho internacional, los buques pueden circular libremente por él, pero en caso de conflicto geopolítico, le da a España una ventaja que ningún otro país tiene, y que Marruecos podría anular si Ceuta no fuera española.

Por supuesto, el debate pasa a ser: ¿A quién debería pertenecer Ceuta? Como español, no soy imparcial, así que tomen mi opinión con cautela. Históricamente, Ceuta en concreto fue:

Colonia cartaginesa durante un par de siglos.

Romana durante casi 600 años.

Cayó ante los conquistadores musulmanes del Califato Omeya alrededor del año 700 d.C.

Durante los siguientes 700 años, perteneció a diferentes emiratos, sultanatos y reinos musulmanes.

En 1415, cayó en manos de los portugueses, que la controlaron hasta 1580. El Reino de Fez reconoció esta posesión.

Desde 1580, forma parte de España.

Entonces, ¿a quién debería pertenecer? Ceuta ha sido española durante más de 400 años, ha pertenecido a un reino peninsular durante más tiempo que a la propia España, y ha estado bajo control de entidades musulmanas durante unos 700 años, menos tiempo que bajo dominio cristiano. La existencia de Ceuta como entidad vinculada a la península ibérica es anterior a la existencia del propio Marruecos (que tiene menos de un siglo), e incluso si se remonta a la dinastía alauí, esta última es 250 años más reciente. Este análisis académico explica que la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla es bastante débil.

Marruecos entiende esto, y por eso se ha centrado durante décadas en apoderarse del Sáhara Occidental, un área sobre la que el reino marroquí no tiene una legitimidad histórica sólida para gobernar. Y aquí, el patrón es inconfundible.

En 1957, Marruecos utilizó fuerzas irregulares para apoderarse de la mayor parte del interior del enclave español de Ifni.

En 1957-58, usó las mismas fuerzas irregulares para penetrar en el Sáhara español y desafiar el control español.

En 1958, la presión militar marroquí aceleró la renuncia de España a Cabo Juby/Tarfaya.

Luego, en 1975, llegó la gran jugada. Mientras España se preparaba para conceder la independencia al Sáhara Occidental, Marruecos trasladó a 350.000 civiles a través de la frontera para desbordar políticamente a España sin necesidad de una guerra convencional, en lo que se conoce como la Marcha Verde. Fundamentalmente, España afirmó que había 25.000 soldados mezclados con los civiles. España calificó esa operación de caballo de Troya, no quiso disparar contra civiles, y Marruecos ocupó el territorio mientras España se retiraba en 1975-76, convirtiendo el control físico en una reivindicación de soberanía.

En 1979, Marruecos ocupó el territorio abandonado por Mauritania en el lado sur del Sahara Occidental, ampliando así el control marroquí.

En 2002, Marruecos desembarcó tropas en la isla de Perejil —reclamada por España— e izó su bandera en un intento de establecer un nuevo statu quo territorial. España los expulsó.

En 2021, se produjo otro acontecimiento crucial en esta partida por la soberanía. España admitió para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis. Marruecos se indignó y, en represalia, de manera deliberada relajó sus controles fronterizos en Ceuta, permitiendo que unas 8.000 personas entraran en la ciudad como forma de presión coercitiva. Un año después, de la nada y, al parecer, sin ninguna contrapartida, el presidente del Gobierno español cambió la postura de España sobre el Sahara Occidental, que pasó de ser neutral y favorable a la autodeterminación, a una declaraciónde que debería formar parte de Marruecos.

Un informe académico español de 2023 concluyó que Marruecos está «aplicando una estrategia de zona gris para asegurar el control sobre [Ceuta y Melilla] a medio plazo».

Aunque Marruecos nunca se ha mostrado demasiado explícito respecto a Ceuta y Melilla, las considera marroquíes, y un ministro marroquí ha solicitado recientemente un diálogo con España para «abordar el futuro de Ceuta y Melilla», dados sus derechos «históricos y geográficos».

El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, al hacer estos comentarios en la televisión.

Otro ministro marroquí, e incluso el rey, han sugerido que Ceuta es un territorio ocupado.

Entonces, ¿quién es el responsable?

La explicación más sencilla es que se trató de un movimiento viral que se salió de control. Es muy poco probable que los traficantes hayan tenido un papel en su organización, aunque podrían haber intentado sacar provecho de ello. Pero ¿qué pasa con el gobierno?

Marruecos tiene una motivación: a medida que su control sobre el Sahara Occidental se fortalece, su atención se dirige hacia las ciudades españolas de su costa norte.

Había camiones para transportar a mucha gente.

Las autoridades marroquíes, muy capaces de contener un ataque así, en cambio se retiraron y, en algunos casos, ayudaron a los inmigrantes. Se ha visto a algunos agentes marroquíes entre la multitud que se dirigía hacia Ceuta.

Marruecos tiene un historial de utilizar a personas que no son autoridades legales para establecer hechos consumados sobre el terreno y así reforzar sus reclamos de soberanía.

Marruecos tiene un fuerte incentivo para permitir que esto ocurra, ya que expone las debilidades de España en Ceuta —y probablemente en todas sus demás posesiones a lo largo de la costa—. Como mínimo, le otorga poder de negociación. Como máximo, es un precedente que podría usarse en una futura invasión de base civil que establezca hechos consumados sobre el terreno.

A pesar de todo esto, creo que es más probable que las autoridades marroquíes aprovecharan la ocasión, o simplemente dejaran que las cosas siguieran su curso, en lugar de orquestarlo todo:

La reclamación española sobre Ceuta es demasiado sólida

Orquestar algo así es sumamente complejo

Los camiones podrían haber aprovechado la oportunidad: si hay demanda para ir de un lugar a otro, los transportistas emprendedores pueden hacerlo posible

Era más fácil para las autoridades marroquíes dejar pasar a las masas que detenerlas: recordemos que ya estaban cruzando la semana anterior. Pudo haber sido una decisión espontánea, ya sea de policías desbordados sobre el terreno o de alguien en la cadena de mando

España y Marruecos tienen demasiados intereses en común. El gas de Marruecos llega a través de España, más de un millón de sus ciudadanos viven en España, y sus principales mercados de exportación son España en particular y la UE en general. Marruecos tiene demasiado que perder en esto.

Marruecos tiene un amplio historial de cooperación con España en materia de inmigración

Con un poco de suerte, España y Marruecos aumentarán la seguridad fronteriza y devolverán al resto de migrantes, reduciendo el riesgo de que algo así vuelva a ocurrir. En cualquier caso, habrá que estar atentos a la relación entre ambos países en los próximos meses. Podrían surgir concesiones de la nada cuando nadie esté prestando atención.

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