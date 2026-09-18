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El artículo premium de esta semana: ¿Cuál es el valor de una vida?

Japón es tan peculiar:

No hace mucho tiempo, era uno de los países más poblados de la Tierra. ¿Por qué?

Y eso a pesar de ser bastante pequeño y montañoso. ¿Cómo es posible?

¿Por qué su capital es una de las ciudades más grandes del mundo?

¿Cómo es que se extiende más al norte, sur, este y oeste que Corea del Sur?

Es mucho más grande de lo que la gente cree. ¿Cómo es posible?

¿Por qué sus costas del norte y del oeste están mucho menos pobladas que las del sur y del este?

¿Por qué la isla rusa de Sajalín, justo al norte de Japón, está tan poco poblada en comparación?

¿Por qué tiene una cultura pesquera tan arraigada?

¿Por qué la mayor parte de su población comparte el mismo origen étnico, salvo la gente de la isla norteña de Hokkaido?

Todas estas preguntas tienen una misma causa principal, y puede representarse con el sushi.

La población de Japón

Japón sigue siendo el 12.º país más poblado del mundo.

De los 50 primeros, es el 5.º más densamente poblado.

¿Por qué está tan densamente poblado?

Solo puede deberse al suministro de alimentos: históricamente, cuanta más comida se podía producir, más niños sobrevivían, y más crecía la población, hasta alcanzar su capacidad máxima. Eso es un malthusiano mundo.

Y como la mayoría de los alimentos provienen de la agricultura, solo los países con mucha actividad agrícola podrían mantener grandes poblaciones. Entonces, si Japón está tan poblado, ¿tal vez tiene mucha tierra fértil?

¿O tal vez la comida de Japón viene de otro lugar? ¿Quizás la importan? ¿O tal vez proviene del mar?

Si se debe a la agricultura, ¿por qué un rendimiento tan alto? ¿Es su tierra extremadamente fértil, como en Egipto o Java? Si es así, ¿por qué? ¿O acaso los japoneses han aprovechado al máximo sus campos: son mejores agricultores que los de otros países?

¿O es cosa de la política? ¿Se organizaron los japoneses de una manera que maximizara la producción de alimentos?

¿O es cuestión de oportunidad: los japoneses entraron pronto en la Revolución Industrial, por lo que pudieron producir más alimentos antes y su población creció antes que la de los demás?

¿O tal vez a Japón no se le da bien hacer crecer su población, sino simplemente mantenerla viva? ¿Quizás Japón, al ser una isla, evitó la mayoría de las guerras que sufrieron otros países, por lo que no perdió tanta población en guerras?

¿Cuál es la respuesta? ¿Tal vez los volcanes?

Japón vs. Java

Si leíste ¿Por qué Java es tan extraña?, sabes que esta isla está repleta de gente debido a sus volcanes.

¿Es esta también la razón de la enorme población de Japón? Es posible: ambos están en el Cinturón de Fuego, la cadena de volcanes y zonas sísmicas que rodea el océano Pacífico y que se extiende parcialmente hacia el océano Índico.

El Cinturón de Fuego atraviesa Japón de punta a punta . Fuente

¡Hasta el día de hoy, en Japón se siguen formando nuevas islas constantemente!

Esto es cerca de Iwo Jima. Fuente: Kazuhiro Ichikawa, vía Massimo (@Rainmaker1973)

El Cinturón de Fuego es muy evidente en Google Maps: cuando observas las fosas submarinas y las cadenas montañosas en el borde de las placas tectónicas, te das cuenta de que Japón es simplemente la parte que emerge del agua, ¡igual que Filipinas y Taiwán!

Esta es también la razón por la que Japón es mucho más grande de lo que la gente cree: tiene muchas islas sobre estas cadenas montañosas submarinas:

Mapa de relieve del lecho marino cerca de Japón y de las islas japonesas de Wikipedia . Marqué con círculos en blanco y rosa las islas situadas sobre cadenas montañosas submarinas. Los cuatro puntos rojos (del mapa original) son los puntos más al este, oeste, norte y sur de Japón; tres de ellos son islas remotas.

Esta es la razón por la que Japón reclama estas aguas territoriales:

Los límites marítimos de Japón según la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas sobre Territorio y Soberanía del Gabinete. Fuente . Observa que también controla todas estas islas, excepto las islas Iturup, al noreste, que han estado bajo control ruso desde 1945, aunque el reclamo ruso sobre ellas es bastante débil.

La zona económica exclusiva de Japón es la 8ª más grande del mundo gracias a todas estas islas.

Todas estas islas son la razón por la que Estados Unidos, como es bien sabido, tomó las islas de Iwo Jima y Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial: EE. UU. necesitaba puntos de escala entre Hawái y Japón, y estas islas estaban lo suficientemente alejadas de las islas principales como para ser relativamente fáciles de conquistar, pero también lo bastante cerca como para dar acceso a las cuatro grandes islas de Japón; la conquista además cortó la conexión entre Japón y sus colonias en el Pacífico.

Japón finalmente las recuperó, y por eso sus límites marítimos se extienden más al norte, sur, este y oeste en comparación con Corea del Sur.

Las placas tectónicas también explican por qué Japón es tan montañoso:

¡Solo el 12 % del territorio de Japón es cultivable! Entonces, ¿es esta tierra escasa extremadamente fértil porque la ceniza volcánica fertiliza los suelos, igual que en Java?

¡Sorpresa! Japón, en la actualidad, no está tan densamente poblado como Corea del Sur o Taiwán si consideramos el total de tierra cultivada. Y Corea del Sur no es una península volcánica. Entonces, en el caso de Japón, su gran población no se debe a los volcanes. ¿Qué es, entonces? Bueno, veamos dónde vive realmente la población japonesa.

La geografía alimentaria de Japón

La mitad de la población de Japón vive aquí. ¿Por qué?

Aquí hay un mapa completo de densidad de población:

Puedes ver la línea que va de Fukuoka a Tokio. Fuente .

Aquí hay una pista:

Las cuatro islas principales de Japón

¿Ya lo ves?

Estos valles rodeados de montañas conforman el 12 % de la tierra cultivable. Es evidente en mapas como este, que muestran cómo cada rincón está lleno de asentamientos humanos.

Si observas las imágenes de cerca, verás que cada trozo de tierra plana está en gris, lo que indica que está urbanizado. Mientras tanto, cada pequeña montaña está en verde. En Japón, cada pequeño rincón de tierra plana es así, urbanizado.

Pero además, puedes ver en el mapa anterior que las grandes áreas urbanas se encuentran en los valles del sur. Hay otros grandes valles al norte, pero estos no albergan poblaciones tan grandes. ¿Por qué?

Fíjate en la línea negra. Históricamente, por debajo de ella, los agricultores plantaban arroz en mayo/junio y lo cosechaban en septiembre/octubre, momento en el que drenaban los arrozales y plantaban trigo o cebada, para cosecharlos justo antes de volver a plantar arroz.

¿De verdad tuvo esto un impacto tan enorme en la población de Japón? Si es así, deberíamos ver dos cosas. Primero, la cantidad de tierra que necesita el arroz para generar cierta cantidad de calorías debería ser muy pequeña. Y lo es:

El arroz es uno de los cultivos agrícolas más eficientes que existen a la hora de generar calorías por superficie cultivada.

En segundo lugar, deberíamos ver crecer la población japonesa cuando se introduce el arroz, y de nuevo cuando comienza el cultivo doble; además, esto debe ocurrir en Japón antes que en cualquier otro lugar. ¿Es esto lo que vemos?

Esta es la población de distintos países de Asia oriental y del Sudeste a lo largo de los últimos 2000 años:

Sin incluir a China, porque distorsiona los ejes

La población de Japón fue mayor que la de sus vecinos durante casi 1500 años. Ampliemos esa parte, eliminando el hipercrecimiento del siglo XX:

La población de Indonesia probablemente era mayor que la de Japón al principio, pero alrededor del siglo I, la población japonesa empezó a crecer mucho más rápido que la de cualquier país vecino. Se ralentizó entre los años 700 y 900 d. C., retomó su crecimiento hacia el año 1200 d. C., se detuvo en seco a principios del siglo XVIII y volvió a dispararse en el siglo XIX. Solo dejó de crecer recientemente, con el colapso demográfico posterior al año 2000. Podemos ver claramente los tres grandes picos de crecimiento de Japón en este gráfico:

Tomas Pueyo para Uncharted Territories. Las líneas grises corresponden a otros países de la región: Corea, China, Taiwán, Filipinas, Malasia, etc.

El primer pico de crecimiento duró hasta el año 700 d. C. y fue resultado de la introducción del cultivo de arroz de regadío en Japón, a través de China y luego de Corea.

Un arrozal frente al monte Fuji, cerca de Tokio

Japón es de por sí bastante fértil, porque la lluvia que baja desde tantas montañas trae consigo no solo agua, sino también sedimentos que fertilizan la tierra.

Los arqueólogos creen que el pueblo Jōmon llegó a la isla hace unos 40 000 años, pero en el primer milenio a. C., los Yayoi comenzaron a emigrar a Japón desde Corea, trayendo consigo primero la tecnología del cultivo de arroz en arrozales y, con el tiempo, la tecnología del hierro, que ayudó a aumentar la productividad agrícola. Por eso el japonés medio de hoy en día es genéticamente muy cercano a los coreanos.

Proximidad genética. Cuanto más rojo, más similar a los japoneses. De este sitio . Usé ChatGPT para obtener el vector G25, pero también consulté mapas similares compartidos en línea y parece correcto. Nótese que en este mapa, la isla de Hokkaido, en el noreste, está genéticamente más alejada del japonés medio que del coreano medio.

A lo largo de los siglos, a medida que la población crecía, se fue desplazando hacia el norte, llevando consigo sus conocimientos agrícolas.

Movimiento Yayoi entre el primer milenio a. C. y el año 700 d. C.

Por eso la población se disparó: se expandió a la par que la proporción de tierra cultivada y su productividad.

La desaceleración del crecimiento demográfico

Por desgracia, el auge no duró para siempre: la población pasó de unos 6 millones en el año 700 d. C. a unos 4 millones en el año 1150 d. C.

Hacia el año 700 d. C., los japoneses ya habían convertido los mejores valles en tierras de cultivo, y el ritmo de conversión comenzó a ralentizarse para centrarse en tierras marginales, no en las más fértiles. El crecimiento se estancó. La adopción de nuevas técnicas agrícolas, como el uso del hierro, también se ralentizó.

Este-oeste frente a norte-sur en Japón

Esta es una de las razones por las que Hokkaido, la isla del norte, refleja en el mapa genético una mayor afinidad con la población nativa original que el resto de Japón (los ainu, así como mezclas locales): el cultivo de arroz llegó hasta allí, pero después se abandonó porque no era tan eficaz. Los agricultores del sur llegaron hasta donde el cultivo del arroz se lo permitió.

La productividad del arroz hoy en día. Fuente .

¿Por qué el arroz no se extendió más hacia el norte?

Corrientes marinas (líneas blancas) y temperatura del agua (colores).

Observa cómo una corriente cálida procedente de Filipinas y Taiwán llega hasta Japón, calentándolo. Pero también se encuentra con una corriente fría que baja del norte cerca de la isla de Honshu. Estas corrientes se llaman Kuroshio y Oyashio:

Al norte de ese punto, hacía demasiado frío para cultivar arroz.

Sin embargo, los nombres de me estas corrientes nos dicen algo más sobre la comida japonesa: Kuroshio significa “corriente negra”, porque esta agua está desprovista de nutrientes, así que es más transparente. Por su parte, Oyashio significa “corriente madre”, porque viene del norte cargada de nutrientes, trayendo consigo abundante pescado, el origen de la cultura pesquera de Japón.

Y por eso el sushi es el tipo de comida más japonesa que existe. Es donde el arroz se encuentra con el pescado: el arroz proveniente del continente, migrando de sur a norte a través de las islas, y aumentando la población gracias al cultivo de arroz en las llanuras japonesas; el pescado del océano, con los nutrientes desplazándose de norte a sur, siguiendo los vientos y las corrientes.

Norte y sur. Observa cómo el arroz está apretado, igual que los japoneses en su isla.

De hecho, los vientos siguen el mismo patrón que las corrientes: los vientos de Siberia cruzan el mar de Japón, recogen mucha humedad de sus aguas y la descargan al llegar a las altas montañas japonesas. Por eso las cumbres de Japón pueden recibir nevadas muy intensas.

¿Por qué se expandió el cultivo de arroz tan al norte? Porque era el alimento básico de Japón, lo que significaba que los impuestos solían cobrarse en arroz. Esto daba a los gobernantes un fuerte incentivo para impulsar la producción arrocera a costa de otros cultivos. Por desgracia, el norte sencillamente no podía producirlo.

No es casualidad, por tanto, que la mitad sur de Japón esté más poblada: como se extiende de este a oeste, la mayoría de estas islas comparten un clima similar, y todas podían tener los mismos cultivos y estilos de vida parecidos. Pero luego Japón se curva hacia el norte, y las islas empiezan a cambiar de clima mucho más rápido. Podemos verlo en el mapa climático de Japón:

O, geométricamente, a través de este mapa:

Si divides Japón en cinco franjas del mismo ancho, notarás que casi toda la población se concentra en una sola franja (la roja en este caso), lo cual tiene sentido, ya que comparte un mismo clima.

Por eso la agricultura fue tan crucial para el crecimiento demográfico de Japón, y por eso se estancó una vez que la mayoría de los valles cultivables se destinaron al cultivo de arroz.

Pero el aumento de la densidad de población facilitó la propagación de enfermedades. Entre los años 700 y 1200 d. C., varias oleadas de enfermedades infecciosas, incluidas la viruela y el sarampión, diezmaron el país, y eso también frenó su crecimiento. ¿Por qué no habían llegado antes estas enfermedades? Porque Japón, al ser una nación insular, estaba lo bastante aislado como para verse libre de ellas hasta que se generalizó el comercio marítimo.

Volviendo al crecimiento

El crecimiento de Japón vuelve a acelerarse hacia el año 1200 d. C., cuando se introducen en el país nuevas técnicas agrícolas procedentes del continente. Primero, el doble cultivo que mencionamos antes, pero no porque duplicara las calorías producidas (no lo hacía: el arroz produce más calorías por km2 que el trigo o la cebada), sino más bien porque añadía más calorías justo en el momento de mayor necesidad, diversificaba la alimentación y repartía el riesgo: tal vez la cosecha de verano fuera mala, pero la de invierno salía buena.

Hay otra razón por la que el crecimiento fue tan vertiginoso: la unidad.

La unidad japonesa

Japón se unificó muy pronto.

Principalmente las islas de Honshu (la principal), Kyushu (al suroeste, la más cercana a Corea) y Shikoku (la más pequeña, entre las dos), mientras que Hokkaido (al noreste) tardó más, ya que estaba muy al norte. Fuente: Tomas Pueyo para Uncharted Territories, basado en este video de CherepashkaShusha.

Hacia el periodo Nara, alrededor del año 700 d. C., los principales núcleos de población ya pertenecían a una sola entidad política. Para el año 1100 d. C., las tres islas del sur, Honshu, Kyushu y Shikoku, estaban unidas. Esto significó que Japón sufrió considerablemente menos guerras que la mayoría del resto de países. Incluso su largo periodo de estados en guerra (periodo Sengoku), que duró unos 150 años entre aproximadamente 1450 y 1600, no provocó una pérdida drástica de población.

Esta unidad y la relativa ausencia de guerras evitaron muertes masivas por conflictos y enfermedades, y permitieron a los japoneses invertir en su infraestructura de riego, lo que aumentó la fertilidad de los campos existentes e incrementó la superficie cultivable mediante la recuperación de las llanuras aluviales de los ríos.

¿A qué se debe tanta unidad? A la geografía, por supuesto.

Aislamiento geográfico

Japón está separado del continente asiático por dos mares que dificultan el acceso. La ruta más fácil es a través de Corea, pero el estrecho de Corea es bastante ancho (~200 km o ~120 mi), cinco veces más ancho que la distancia entre Francia e Inglaterra. Además, la corriente de Kuroshio dificulta enormemente el cruce. Pese a ello, la isla de Tsushima se encuentra justo en medio y sirve como paso intermedio. Los mongoles intentaron invadir Japón dos veces, y en ambas llegaron a Tsushima. En ambas ocasiones fueron derrotados por tsunamis, aunque la segunda vez lograron llegar a la isla principal de Japón y fueron rechazados por los japoneses.

La clave está en por qué solo dos veces. Porque la península de Corea era una zona de amortiguación perfecta: dado que China es un enorme valle fértil rodeado de pueblos de otras partes de Asia, nunca pudo concentrarse del todo en la península de Corea y, como resultado, esta se mantuvo bastante independiente. En cierto modo, los coreanos libraron todas sus guerras contra China en lugar de los japoneses.

¿Y por qué hay un mar entre China y Corea por un lado y Japón por el otro? Porque es una cuenca de retroarco:

A medida que la placa del Pacífico se hunde bajo la placa asiática, crea una cordillera volcánica que forma Japón. Pero también arrastra a Japón hacia el Pacífico. Imagina que tiras de un mantel hacia abajo: la tela sobre la mesa se moverá hacia el borde. Eso es lo que ocurre con Japón y, como resultado, se forma una grieta entre Japón y Asia que se llena de agua de mar.

Esto también explica la ubicación de los valles fértiles de Japón:

¿Ves la extensión de aguas poco profundas alrededor de Japón? Se trata de antigua corteza continental asiática. A lo largo de millones de años, los sedimentos de las montañas se acumularon allí y crearon las llanuras aluviales que hoy son tan fértiles. Compara ese mapa con este de densidad de población:

Observa cómo todas las zonas oscuras están cerca de las aguas menos profundas.

Conclusiones

Así, muchos aspectos de Japón se explican por un solo factor: su geología.

Esto lo convierte en un país muy montañoso: es la parte emergida de la cordillera formada por la colisión de las placas tectónicas del Pacífico y de Asia.

También explica por qué el territorio marítimo de Japón es tan enorme: posee muchas islas en las cumbres de estas cordilleras sumergidas.

La colisión entre estas placas explica por qué Japón está cerca del continente asiático sin formar parte de él: distanció a Japón de Asia al formar una cuenca de retroarco, que hoy constituye el mar de Japón y el mar de la China Oriental.

Por este motivo, el fondo marino alrededor de las islas principales de Japón es bastante llano: se trata de una antigua plataforma continental. A medida que se acumulaban sedimentos procedentes de las montañas, el mar se fue rellenando y dio lugar a valles aluviales muy fértiles.

Estos son los valles que producen la mayor parte de los alimentos, motivo por el cual la población de Japón se concentra tanto en ellos.

Los mares también aislaron a Japón lo suficiente para librarlo de invasiones frecuentes y permitirle permanecer unido durante mucho tiempo, evitando así muertes por conflictos bélicos y facilitando la inversión en infraestructuras de riego, factores que impulsaron su crecimiento demográfico.

Al mismo tiempo, Japón se mantuvo lo bastante cerca del continente como para acceder a innovaciones cruciales, como el cultivo de arroz, el doble cultivo y las herramientas de hierro.

El arroz se pudo cultivar porque el país es bastante templado —a pesar de su latitud septentrional— gracias a los vientos y corrientes marinas procedentes de Filipinas. El límite geográfico donde chocan las corrientes cálidas y frías coincide además con el límite histórico de este cultivo.

Por eso la gran mayoría de la población japonesa se concentra en el sur, el norte tardó mucho más en ser conquistado, Hokkaido conserva hoy mucha más ascendencia jomon/ainu que el resto de Japón y la isla rusa de Sajalín está tan despoblada en comparación: en el sur, las islas se extienden de este a oeste, lo que permitió que el cultivo de arroz y el modo de vida japonés se difundieran por toda la región. Después, la isla de Honshu se curva hacia el norte siguiendo el borde de la placa del Pacífico y Asia, y el clima se enfría rápidamente. Hokkaido era demasiado remota y fría para obtener cosechas constantes de arroz o aplicar el doble cultivo, y Sajalín lo era aún más.

Esta es también la razón por la que los auges demográficos en la historia de Japón se produjeron tras la llegada de nuevas técnicas agrícolas: primero, con el cultivo de arroz y las herramientas de hierro, un crecimiento que se estancó cuando se agotó la mayor parte de la tierra disponible. Más adelante, la introducción de más innovaciones, como el doble cultivo y el riego para ganar tierras en llanuras aluviales, aumentó tanto la superficie cultivable como su productividad.

El arroz también contribuyó a mantener unido el país, ya que servía como moneda para la recaudación de impuestos.

El inconveniente de incorporar estas tecnologías continentales fue la llegada de sucesivas oleadas de enfermedades, que supusieron el otro gran freno al crecimiento demográfico. Con una densidad de población cada vez mayor, las infecciones se propagaban más rápido.

Las corrientes marinas explican por qué Japón posee una tradición pesquera tan arraigada: las corrientes del norte y del sur confluyen en el norte de Honshu, aportando abundantes nutrientes a las aguas cálidas y favoreciendo la vida marina.

Los volcanes pudieron haber contribuido en cierta medida a la fertilidad del suelo, pero probablemente no fueron un factor clave.

En resumen, Japón llegó a ser un país tan poblado a pesar de su reducido territorio porque logró producir abundante alimento en poca superficie cultivable, sufriendo además pérdidas mínimas de vidas y bienes a causa de las guerras.

Y el sushi es el mejor reflejo de todo esto, pues el arroz provino del sur, el pescado llega con las corrientes del norte, y juntos reúnen los dos elementos que definen a Japón: su mar y su tierra.